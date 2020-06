Día trágico para Arsenal: Leno lesionado y derrota al último minuto

Una jornada bastante desafortunada vivió Arsenal en la Premier League. El equipo de Mikel Arteta cayó derrotado 2-1 como visitante frente al Brighton, en un partido pasado por una grave lesión y un gol al último minuto.

Luego de la pérdida de los tres puntos contra al Manchester City, los de Arteta llegaron al Falmer Stadium con las ganas de levantar cabeza y demostrar su poderío frente a un Brighton que lucha por no tocar los puestos de descenso. El equipo 'gunner' no contó con la mejor suerte en el encuentro, pues sobre el minuto 40, tras un choque con Maupay, Bernd Leno saldría en camilla, gravemente lesionado, siendo esta lesión una baja sensible para el resto de la temporada.

Ya con Emiliano Martínez en cancha como sustituto de Leno, Arsenal tomaría la ventaja en el partido con un verdadero golazo del francés Pépé, quien con un remate al ángulo, puso el primer el gol del partido sobre el minuto 68. Pero poco duró la alegría en el banquillo del Arsenal, casi siete minutos más tarde Brighton empató el partido a través de Lewis Dunk.



Sin embargo, sobre el final del encuentro, exactamente en el último minuto, lo que parecía un empate, terminó en una agónica victoria del equipo local. En la ultima jugada del partido, Neal Maupay, definió una magnifica jugada colectiva, y le daría los tres puntos a los dirigidos por Graham Potter.



Con la derrota, Arsenal se aleja de los puestos de competencia europea, mientras que Brighton subió posiciones y se mantiene fuera de los puestos de descenso.