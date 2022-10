¡Gary Neville no se queda callado! Dura crítica a Cristiano Ronaldo

¿Quién podía imaginarse que un saludo no dado iba a poner en un escenario complicado la amistad de Gary Neville y Cristiano Ronaldo? El portugués ya había hecho lo mismo con Jamie Carragher, que tras su retiro, inició en los medios con Sky Sports, y empezó a darle duro a la figura de Cristiano que aguantó duras críticas por su actitud con el Manchester United y su bajo rendimiento en los terrenos de juego.

No es la primera vez que Cristiano Ronaldo reacciona de esa manera para con quien lo critica, pues Jamie Carragher había experimentado lo mismo que vivió Gary Neville, su inseparable amigo en el Manchester United cuando el inglés se desempeñaba como zaguero, mientras que el luso había llegado a una nueva casa. Inseparables, pero ahora no paran de darse duro con testimonios venenosos.



Cristiano Ronaldo ha estado en las últimas temporadas, bajo focos negativos por dardos que actores allegados al balompié inglés le mandan. Sin duda alguna, tras recibir las palabras, ninguno de los involucrados se queda callado, y se empieza a generar una historia compleja entre jugadores que tuvieron una amistad en algún momento y que compartieron éxitos como es el caso de Cristiano y Gary Neville.



El portugués volvió a ser titular contra el West Ham en un partido que el Manchester United sumó de a tres en el Old Trafford. Cristiano Ronaldo volvía del ‘castigo’ de Erik ten Hag tras abandonar el estadio cuando vio que no iba a entrar contra el Tottenham.



Habitualmente, antes de empezar el calentamiento, Cristiano Ronaldo saluda a los periodistas de Sky Sports, ya le había negado el saludo a un expectante Jamie Carragher en una semana caliente entre ambos, y ahora dejó plantado a Gary Neville, quien había encendido la llama mencionando que el Manchester United debía terminar la relación contractual del luso y arremetió contra la actitud del ex Real Madrid.



Gary Neville le explicó a Micah Richards, ex jugador del Manchester City que la actitud de Cristiano Ronaldo está muy lejos a lo que vivieron juntos hace años, “lo sé, pero no se comporta como alguien que ha jugado conmigo, o como Keane”. Le bajó el dedo al portugués, “él está viviendo todo… creo que si tuviera 570 millones de seguidores en Instagram, no me molestaría Gary Neville”.