Todos ofendidos menos él: Garnacho se mete en líos por mensaje a Onana

En la era de las redes sociales todo, absolutamente todo, juega en contra. Da igual la intención. El buen humor, la felicidad, todo puede pasar de un halago a una ofensa y eso se sabe de sobra entre las celebridades, que tanto se cuidan en sus publicaciones.

Pero Alejandro Garnacho es un caso particular. La irreverencia es su característica y eso justamente lo tiene ahora en medio de una agria polémica en Inglaterra, donde son especialmente sensibles con temas como el racismo, de lo cual lo acusan.



Todo parte de una publicación en Instagram en la que el argentino está celebrando con sus compañeros del Manchester United, específicamente el arquero André Onana, y se le ocurrió poner dos emojis de gorilas. Y ahí fue Troya.



El mensaje se interpretó como un acto racista, aunque a todas luces no es así, y ahora piden a gritos una millonaria multa y una suspensión por incumplir los códigos de comportamiento de la federación inglesa (FA, por sus siglas en inglés).

Lo más curioso es que el presunto agredido fue el primero en salir a defenderlo. En su cuent ade Instagram, el portero camerunés escribió: "La gente no puede elegir con qué me ofendo. Sé exactamente lo que Garnacho quería decir: poder y fuerza. Este asunto no debería ir más allá".

Respuesta de Onana a Garnacho



El asunto, sin embargo, no se quedará ahí. Vale recordar que en el pasado, al uruguayo Edinson Cavani lo sancionaron, también cuando jugaba en el United, con tres partidos y 130.000 euros de multa por decirle a un amigo "Gracias, negrito". Al portugués Bernardo Silva también lo castigaron con una fecha por comparar a Benjamin Mendy, una publicación parecida a la de Garnacho.

¿Debería haber un límite para los comentarios en redes sociales, un traductor que identifique cuándo es ofensa y cuándo no? Los extremos, en general, son muy peligrosos.