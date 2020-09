Bale, rompe el silencio: habló tras su polémica salida del Real Madrid

Gareth Bale hizo un balance de lo que fue su paso por Real Madrid y, por supuesto, su polémica salida de la casa blanca para regresar a Tottenham, club en el que se dio a conocer para Europa y el mundo.



"No me arrepiento de nada de lo que hice en el Madrid, de mi paso por el Madrid. Sólo quiero jugar al fútbol. Todo lo que se diga desde fuera escapa a mi control. Sé lo que pienso de mí mismo y mi familia sabe muy bien quién soy, eso es todo lo que me preocupa", explicó en diálogo con Sky Sports.



Además, el galés analizó cómo fue su crecimiento en España a pesar de los momentos duros y las críticas por las tantas lesiones que lo tuvieron alejado de las canchas. "Tienes que aprender a enfrentar situaciones complicadas, a convivir con los silbidos de la gente y a crecer a pesar de todo. Eso hice, eso fue lo único que pude hacer”.



Por último, Bale habló de lo que viene de ahora en adelante, de su nueva etapa en el club de Londres. “Solo quiero jugar, ponerme otra vez la camiseta de los Spurs. Es una decepción muy grande que los aficionados no vayan a poder estar ahí para mi primer partido”, concluyó.