¿Y ahora? Bale no tiene lugar en el Madrid y tampoco en la Premier

Aunque las especulaciones lo situaban en Manchester United, el atacante galés, Gareth Bale, no sería una de las opciones que tiene Manchester United pensando en el próximo mercado de pases. El futbolista, actualmente en Real Madrid, no tendría lugar en el equipo de Zinedine Zidane, pero tampoco entraría en los planes de los diablos rojos.



El rendimiento de Bale no ha sido el óptimo desde hace algunas temporadas y pese a que llegó como gran figura al equipo merengue, ahora se encuentra en una encrucijada teniendo en cuenta que no está en los planes del actual entrenador del Madrid pero, por su alto costo, también se convierte en una contratación difícil para cualquier otro equipo.



Hace unos meses se especuló con que el galés estaba en carpeta de algunos equipos ingleses, sin embargo, a medida que se fue acercando el final de la temporada y, ahora, con el mercado de pases abierto, la situación de su repatriación al país que lo vio triunfar no resulta tan sencilla, motivo por el que habrá que ver cómo continúa su carrera el jugador.



Respecto a Manchester United, según las informaciones publicadas en las últimas horas por el diario ‘London Evening Standard’, la decisión final habría sido asumida por el técnico Ole Gunnar Solksjaer y el director ejecutivo del club, Ed Woodward, quienes habrían llegado al acuerdo de fortalecer el plantel pero también apostar a los jugadores jóvenes, decisión polémica pero que, para los máximos accionistas, resulta una apuesta rentable y que hay que realizar.