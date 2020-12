¿Zidane tenía razón? Nueva lesión, una más, de uno de sus descartes

Gareth Bale está lesionado. Es como una nota de pie de página ya, una novedad que ya no lo es tanto, no de ahora que es parte del Tottenham sino desde sus grises últimos días en Real Madrid.

Bale, según el reporte oficial, se perderá varios partidos. "No diría que es algo grave”, dijo el técnico sobre la dolencia del galés, “pero sí que estará fuera de los terrenos de juego unas semanas". Al menos seis, según la prensa en Inglaterra.



La lesión puntual se desconoce, pues como ocurre con James Rodríguez pesa el secreto médico, pero se trata de la segunda lesión delicada que sufre, tras el problema de rodilla con el que llegó.



Bale se lesionó el pasado 23 de diciembre en el duelo contra Stoke City, en el que anotó pero fue reemplazado. “Le quité porque fue su decisión. Sintió algo. Me lo dijo inmediatamente cuando llegamos a los vestuarios”, dijo el técnico José Mourinho en ese momento.



Aunque el portugués lo llevado con pinzas, Bale sigue en deuda en su regreso a la Premier League, apenas suma 599 minutos en 11 partidos totales (6 en Europa League) y, un dato no menor, no ha logrado termina nunca los 90 minutos en cancha. Suma 3 goles y ninguna asistencia.



La preocupación es total en Real Madrid, que paga la mitad de su alto salario y lo tiene cedido en préstamo, ahora con pocas ilusiones de un traspaso definitivo.