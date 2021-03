Tottenham no se decide por Gareth Bale, ¿Volverá al Real Madrid?

Según medios ingleses, el club aún no ha decidido si negociar con el equipo español sobre una extensión de del contrato de Gareth, especialmente cuando llegue el verano y tenga que retornar al Real Madrid.

El futbolista galés, que ha disputado 22 partidos con el Tottenham esta temporada y ha anotado 10 goles, se ha asentado en el once titular de José Mourinho y lleva dos dobletes en los últimos tres partidos. Sin embargo, si el Tottenham no mueve ficha, Bale volverá al Real Madrid el próximo verano, aunque no cuenta para los planes de Zinedine Zidane.



No existe cláusula obligatoria para que el delantero galés se quede en Londres, por lo que el club de Daniel Levy tendrá que negociar con el Madrid si quieren que siga en el Tottenham. Actualmente, el Tottenham se hace cargo de algo menos del a mitad de la ficha de Bale, que ascendería a unas 600.000 libras semanales (700.000 euros).



El agente de Bale, Jonathan Barnett, ha incidido ya en que el atacante madridista está contento en Londres, pero, a algo más de tres meses para que finalice su cesión, el Tottenham aún no ha movido ficha.



