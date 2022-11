Gabriel Jesús vive un calvario previo al Mundial: ¿Lo convocarán?

El Manchester City soltó a un Gabriel Jesús que sabía que debía cambiar de aires si quería sumar minutos previo al Mundial de Catar de 2022. Ahora, que está a la vuelta de la esquina, Arsenal, quien pagó más de 50 millones de euros por el brasileño sigue en la cima de la Premier League, y, como si fuera poco, clasificó a los octavos de la Uefa Europa League.

Hasta ahí, todo perfecto sin duda alguna para el plantel, pero Mikel Arteta está a la expectativa del ambiente de Gabriel Jesús. El brasileño se fue del Manchester City después de las llegadas de Erling Haaland y Julián Álvarez. Jesús sabía que no iba a ver minutos en esta nueva era de los celestes. El español blindó a Jesús por su importancia en el terreno de juego, pero sí es extraño que el goleador no haya vuelto a anotar en un momento importante del club.



Gabriel Jesús se convirtió en un ‘Gunner’ tras acabar su contrato con el Manchester City. El brasileño fue fichado por 52 millones de euros y dejó grandes sensaciones en los primeros encuentros disputados anotando cinco goles y dando tres asistencias. No obstante, su último tanto fue contra el Tottenham en un clásico londinense. Después de ese encuentro, ya lleva ocho juegos sin ver las redes.



Aunque no anote goles, es el mejor socio para sus compañeros con cuatro asistencias, pero claramente, preocupa que no haya logrado marcar ni en la Uefa Europa League ni en la Premier League. Mikel Arteta por ahora está tranquilo, pues mantuvo que, “está recibiendo en los mismos sitios y está teniendo las mismas oportunidades”, agregó, “está contribuyendo mucho al equipo. Nos está ayudando a ganar partidos. La forma en que compite cada balón es increíble”.



A Gabriel Jesús tampoco le debe preocupar mucho el momento que vive. De las asistencias también se habla y el Arsenal sigue en la cima de la Premier League y clasificado a los octavos de final de la Uefa Europa League. El atacante ex Manchester City sigue siendo fundamental. Sin embargo, no todos pueden pensar igual a la expectativa de la convocatoria oficial de Tite para el Mundial de Catar 2022.