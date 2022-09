Gabriel Jesús y Pep Guardiola: una relación buena, pero algo no gustó

Desde 2016, Gabriel Jesús empezó a encantar al mundo y a Inglaterra después de su salida del Palmeiras y su llegada al Manchester City donde brilló por seis temporadas. Un sinfín de regates, desbordes, cambios posicionales, pues puede jugar como ‘9’, detrás del punta o a veces Pep Guardiola lo tiraba por las bandas aprovechando su talento y su velocidad.

Gabriel Jesús empezó a ver con el tiempo que algo andaba mal en la relación con su director técnico, y no porque no lo metiera, sino porque había ese tipo de desconexiones que siempre habrá en cualquier vínculo laboral, claro está que era una relación buena y estable. Sin embargo, en diálogo con ESPN, el brasileño se sinceró y dio las claves del por qué era necesario para él buscar una salida.



Cuando se rumoreó que Gabriel Jesús estaba cumpliendo sus últimos meses como jugador del Manchester City, los celestes hasta se lo ofrecieron al Real Madrid, pero fue el Arsenal quien finalmente quiso contar con los servicios del ex Palmeiras. Una aventura como ‘Citizen’ que finalizó y a su vez, se fueron 236 partidos disputados y 95 goles, buenas cifras para el polivalente jugador.



Pep Guardiola fue claro: le cerró las puertas con las llegadas de Erling Haaland y Julián Álvarez, y Gabriel Jesús sabía que no iba a tener más minutos con el arribo de dos monstruos y pesos pesados. El brasileño mantuvo en ESPN, “fui muy feliz en mi etapa en el Manchester City. No es que no fuera feliz allí, para nada. Pero obviamente, hay que entender las cosas. De la misma manera que yo aceptaba las cosas cuando estaba allí, la forma en que Pep Guardiola quería hacer las cosas estaba claro”.



Sin duda alguna, Gabriel Jesús aceptó sin ningún problema que le hayan cerrado las puertas, y no pasaba por alguna riña o mala relación entre ellos, “no tenía ningún problema conmigo ni con nadie. Era la forma en que él entiende el fútbol y la forma en que quiere que se juegue un partido. Depende de cada uno aceptar eso o no. Si no aceptas es ‘gracias y busquemos otra cosa’. Eso es lo que hice. Lo acepté estando ahí y hubo un momento que decidí que quería hacer otra cosa. Le agradecí por todo, entendió, y seguimos adelante”, fue la conclusión del delantero.



Ahora en el Arsenal, le ha sentado muy bien el cambio Con los ‘Gunners’ se ató a la punta en estos siete partidos disputados por la Premier, sumando uno más de la Uefa Europa League. En esos ocho encuentros, ha logrado anotar cuatro goles y ha dado tres asistencias.