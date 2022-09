Bajan el dedo a Erling Haaland: ¿Cuál es el mejor fichaje de Premier?

La Premier League, esa que enamora por su competitividad y por los grandes jugadores que complementa a cada equipo sigue dando de qué hablar por las grandes figuras que tiene dentro de la liga. Sin duda alguna, uno de los mejores fichajes y seguramente, que será tenido en cuenta como ícono próximamente en la historia del Manchester City es Erling Haaland.

Y es que, para nadie es un secreto que ese poderío goleador de Erling Haaland se empezaba a asomar cuando deleitaba en la Bundesliga a los seguidores del Borussia Dortmund. Un sueño cumplido para Haaland, el llegar al Manchester City, pero que causó salidas importantes como la de Gabriel Jesús al Arsenal. El brasileño al lado del noruego veía que no iba a tener la regularidad deseada por el esquema que utiliza Pep Guardiola, y sumado a ello, también trajeron a Julián Álvarez.



Sin embargo, para Gabriel Jesús, el cambio de aires vino en el momento indicado, y a la perfección. Pese al hambre de goles que tiene Erling Haaland, el brasileño se ha caracterizado por comandar el liderato del Arsenal. El ex Manchester City ha anotado cuatro goles en siete juegos disputados en la Premier League, y quiere continuar por esa senda goleadora.



Sin duda alguna, Erling Haaland se ha ganado todos los aplausos en la Premier League. Por su tremendo inicio, puede ser catalogado tal vez como el mejor fichaje en esta edición de la liga inglesa. Sin embargo, no es la misma opinión de todos los seguidores del balompié. El exjugador del Aston Villa, Gabriel Agbonlahor, que se desempeña como analista del fútbol inglés comparó al noruego con Gabriel Jesús, y concluyó que el brasileño es el mejor fichaje.



Y es que sus cuatro goles, y tres asistencias han mantenido al Arsenal de Mikel Arteta en la cima de la difícil Premier League, algo que no ocurría en los últimos años en los ‘Gunners’. Agbonlahor dijo para The Mirror, “el mejor fichaje para mí es Gabriel Jesús. El de Haaland ha sido sobresaliente, pero el City siempre lo hizo bien sin él y marcó goles sin él. En cambio, Gabriel Jesús ha convertido al Arsenal en otra cosa”.



El Arsenal de Mikel Arteta no solo cuenta con un Gabriel Jesús enchufado, sino que también ha tenido a socios importantes como otro brasileño, Gabriel Martinelli, y el noruego, Martin Odegaard que ha recuperado su mejor nivel, y han guiado a los ‘Gunners’ al primer lugar de la tabla. Otro punto que marca la importancia del ex Manchester City es su movilidad, mientras que Erling Haaland es un jugador con mayor presencia en el área, y menor incidencia con el balón.