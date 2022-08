¡No ha existido! Durísima crítica a un exjugador del FC Barcelona

Sin duda alguna, perdió su brillo una vez llegó al FC Barcelona en LaLiga. Su protagonismo no fue el esperado, y menos con incidencia en el arco rival y con la asociación y el poderío de regate que demostró Philippe Coutinho en el Liverpool antes de jugar en el conjunto catalán.

No obstante, no solo su rendimiento personal ha quedado en duda, sino que también el juego de su actual equipo, el Aston Villa. La historia de Philippe Coutinho nuevamente en la Premier empezó en condición de cedido a los villanos, pero el club dirigido por un viejo conocido para el brasileño como lo es Steven Gerrard, compañero en el Liverpool en el mediocampo optó por ficharlo definitivamente pagando 20 millones de euros.



Muy lejos de lo que puede aportar Philippe Coutinho en el Aston Villa, ha disputado 20 partidos de Premier League, marcando cinco goles y dando tres asistencias. Una estadística muy lejana de las expectativas que el Villa puede tener de un jugador con una calidad innegable como el ex Inter, Liverpool y Barcelona. Aunque el brasileño disputó 81 minutos en el debut del rentado local contra el Bournemouth en una derrota 2-0, no dejó buenas sensaciones cuando el equipo más necesitaba el talento del volante.



Uno de los ídolos del equipo de Birmingham, el británico con raíces nigerianas, Gabriel Agbonlahor habló sobre el rendimiento del brasileño en talkSPORT. “La gran decepción ha sido Philippe Coutinho. Ha sido fichado por Steven Gerrard y no ha existido, no ha llegado al balón. Tiró una vez en la segunda parte y se fue horriblemente desviado. Piensas, ‘este no es Coutinho’”.



A su vez, Gabriel Agbonlahor habló sobre la competencia que tiene Philippe Coutinho en el Aston Villa con jugadores como el argentino Emiliano Buendía. El brasileño debe aprovechar sus titularidades y aportarle al equipo, “Coutinho tiene que dominar los partidos. Tiene en el banquillo a Emi Buendía, un fichaje del año pasado, por lo que debe asumir el mando de los partidos y hacer que pasen cosas”. El exdelantero también criticó a Steven Gerrard, “tiene mucha fe en él, pero ¿cuánto tiempo se puede seguir jugando con él? No está consiguiendo los resultados”.