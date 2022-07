¿Que nadie puede pagarlo si PSG no lo quiere? Ya hablan de 'Neycastle'

Entonces, Neymar Jr no tiene espacio en el nuevo PSG. Ya no es temido tridente con Messi y Mbappé, este ultimo nuevo capo del equipo. Ya pasó su reinado.

Y aunque parecía que no habría done ponerlo, sabiendo que tiene contrato hasta 2025 y que percibe más de 30 millones de euros por temporada, resultó que sí, que hay quien quiere y puede tenerlo.



Chelsea y Manchester United son los primeros en levantar la mano, aunque por ahora solo haya sido a título informativo. Si es verdad que la cesión estaría sobre 50 millones de euros, se lo plantearían. Pero un salario semanal (así se paga en Inglaterra) que supera los 500 mil euros ya no es tan simple.



Así que aparece uno que, felizmente, no necesita estar calculando gastos: Newcastle. Y ya habría hecho los primeros contactos justamente con el brasileño Joelinton, recién llegado al equipo, y su amigo Bruno Guimaraes, quien aterrizó en enero.



En el podcast Cast FC, Joelinton dijo: “podemos conseguirle un lugar. Si él viene será… No puedo explicarlo. El hombre es un ídolo, enorme en el fútbol mundial, así que la invitación está hecha. ¡Ney, si estás escuchando esto, puedes venir!”. Como motivación, hastanofreció un dorsal: “La camiseta del 10 lo está esperando".



Lo bueno es que desde octubre pasado, con la llegada del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita, que compró el 80 por ciento del club, no hay problema con los gastos. En este mismo mercado ya llegó, por cerca de 62 millones de euros, Sven Botman de Lille. ¿Habrá un 'Neycastle'. Todo puede pasar...