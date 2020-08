¿Competencia para James? El brasileño que tendría acuerdo con Everton

Los rumores que vienen desde Inglaterra hablan de una "negociación muy adelantada" entre James Rodríguez y Everton para la temporoada 2020/2021.

La versión del diario The Telegraph, de la que se hacen eco varios reconocidos medios, asegura que la cercanía del jugador con el técnico Carlo Ancelotti y su situación en Real Madrid, que no le ofrece opciones de jugar, se aprovecharían para lograr un acuerdo económico favorable para todos.



Sin embargo, Everton también baraja otros nombres, según ha dado a conocer el diario The Independent, que cita a su vez al Daily Express.



Según la información, el equipo de Liverpool ha logrado "un gran avance en las conversaciones para fichar a Allan, la estrella del Napoli".



Incluso habla de una transferencia que rondará los 35 millones de euros y de un acuerdo en las condiciones del contrato con el jugador brasileño.



Allan, vale decir, tiene la misma edad de James, 29 años, también es mediocampista e internacional con su selección. Además el DT Ancelotti lo conoce de su paso por el Napoli. Si acaso se diferencian en el perfil, el brasileño es derecho, y en que este último tuvo más actividad pues jugó 33 partidos en todas las competencias y marcó 2 goles. James acabó su gris 2019/2020 con 14 juegos y un solo tanto.



"Los Toffees estaban inicialmente enfocados en la ex estrella del Southampton, Pierre-Emile Hojbjerg, pero los Spurs ganaron la carrera por el danés", lo cual dejó a Ancelotti solo con su plan B, que sería Allan.



Por ahora no hay versiones oficiales. Pero lo que sí parece claro es que todos trabajan en más de una posibilidad, en medio de un mercado de fichajes impredecible.