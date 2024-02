Fulham superó 2-1 a Manchester United como visitante

En el partido que los Reds y Fulham disputaron en el estadio Old Trafford, válido por la fecha 26 del torneo Inglaterra - Premier League 2023-2024, la victoria quedó para el lado de la visita por 2 a 1. Transcurridos 19 minutos del segundo tiempo, Calvin Bassey encontró la red después de una gran jugada, dándole la ventaja a su equipo. Manchester United no se quedó atrás y Harry Maguire logró marcar el empate al minuto 43 de la misma etapa a través de una jugada. Fulham no bajó los brazos y siguió presionado hasta que, en el minuto 51 de la misma mitad, Alex Iwobi disparó para anotar el 2-1 final.

El palo salvó a ambos equipos en los disparos de Rodrigo Muniz para Fulham y del defensor Diogo Dalot de Manchester United.

El mejor jugador del partido fue Harry Maguire. El defensa de Manchester United tuvo un buen nivel al marcar 1 gol, quitar 5 balones y despejar 6 pelotas peligrosas.

Alex Iwobi fue otro de los jugadores clave. El centrocampista de Fulham marcó 1 gol y dio 21 pases correctos y buscó 3 veces el arco contrario.

El delantero Marcus Rashford del Manchester United humilló a su marca tirándole un estupendo caño a los 6 minutos de la primera etapa.

Fue un partido con muchos roces debido a las infracciones cometidas en campo abierto. Hubo gran cantidad de amonestados: Tosin Adarabioyo, Harry Maguire, Andreas Pereira, Harry Wilson, Bernd Leno y Bruno Fernandes.

El técnico de Man. United, Erik ten Hag, propuso una formación 4-5-1 con André Onana en el arco; Diogo Dalot, Raphaël Varane, Harry Maguire y Victor Lindelöf en la línea defensiva; Kobbie Mainoo, Casemiro, Omari Forson, Bruno Fernandes y Alejandro Garnacho en el medio; y Marcus Rashford en el ataque.

Por su parte, el equipo de Marco Saraiva da Silva salió a la cancha con un esquema 4-5-1 con Bernd Leno bajo los tres palos; Timothy Castagne, Tosin Adarabioyo, Calvin Bassey y Antonee Robinson en defensa; Harrison Reed, Sasa Lukic, Harry Wilson, Andreas Pereira y Alex Iwobi en la mitad de cancha; y Rodrigo Muniz en la delantera.

El árbitro Michael Oliver fue el encargado de supervisar el juego en el estadio Old Trafford.

En la siguiente fecha los Reds se enfrentará de visitante ante Manchester City, mientras que Fulham jugará de local frente a Brighton and Hove.

Con este resultado, el anfitrión del partido llega a 44 puntos y se ubica en el sexto puesto. Por su parte, el equipo visitante se queda en 32 unidades y está en el décimo segundo lugar en el torneo.