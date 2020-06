Se estaba demorando: pelea entre Mourinho y estrella del Tottenham

José Mourinho ha tenido una temporada discreta con el Tottenham, en su primer año como entrenador del club. Antes del inicio de la pandemia, los ‘Spurs’ estaban fuera de los puestos europeos y quedaron eliminados de Champions a manos del Leipzig.



Aunque con el regreso de la Premier su rendimiento ha incrementado (una victoria y un empate), hace poco salió a la luz que ya hubo un fuerte cruce entre el portugués y una de las estrellas del plantel.

Taguy Ndombelé le costó a Tottenham 62 millones de euros a principio de temporada, pintando así como uno de los mayores prospectos del campeonato para el 2020. Aún así, algunos episodios de indisciplina y una tibia relación con su entrenador le han impedido mostrar su potencial.



La relación habría llegado a su punto más álgido con el regreso del fútbol europeo tras la pandemia, etapa en la que el jugador no ha sido tenido en cuenta. Llegando al punto, según información de ESPN, de no querer seguir en Londres mientras Mourinho siga al mando.



Justamente en la rueda de prensa post-victoria frente al West Ham, un periodista preguntó por la relación entre ambas partes y el DT expresó: “A veces me disculpo con los jugadores que no son mi primera opción porque siento que su trabajo en el entrenamiento merece algo más. Pero tengo que hacer mi trabajo lo mejor que puedo, y sentí que en estos dos partidos no los necesité”.