Increíble: La Premier podría afectarse por una bomba de más de 70 años

Este sábado, de manera insólita, fue hallada una bomba en el Estadio Olímpico de Londres, en el que juega como local el West Ham United. El artefacto explosivo estaba enterrado más de 150 metros bajo tierra.

Según publicó el diario 'The Sun', los próximo partidos por Premier League pueden en este estadio pueden ser suspendidos pues debe ser removida la bomba. Además, las autoridades deben verificar que no haya más artefactos de este tipo en los alrededores de la cancha.



Una fuente consultada por el medio resalta el riesgo que se vivió en el año 2012, cuando este estadio fue sede principal de los Juegos Olímpicos.



"Creemos que es una bomba sin explotar. Es totalmente increíble pensar en toda la gente andando por aquí durante los Juegos Olímpicos de Londres y no tener idea de que estaba ahí", dijo el informante.

Por ahora, las autoridades solo tienen planeado suspender el partido entre West Ham y Arsenal el próximo nueve de diciembre, para poder ejecutar acciones que les permitan garantizar la tranquilidad al Estadio Olímpico de Londres.