Atento, Yerry Mina: Frank Lampard habría sido despedido del Everton

El Everton ha despedido a su entrenador, Frank Lampard, tras una calamitosa campaña en la que el equipo figura en penúltima posición de la Premier League y después de diez partidos sin ganar entre todas las competiciones.



El exjugador del Chelsea y la selección inglesa llegó a Goodison Park en enero de 2022 para reemplazar al español Rafa Benítez y consiguió evitar el descenso la pasada temporada.



Sin embargo, esta campaña el Everton solo ha conseguido tres victorias y 15 puntos en 20 partidos, lo que lo ha llevado casi al fondo de la tabla y ha provocado una fuerte reacción de su afición contra los propietarios del club.

La derrota del pasado sábado ante el West Ham (2-0) ha acabado con la paciencia de los gestores del club de Liverpool, que deberán buscar alternativas para evitar que un histórico del fútbol inglés descienda de categoría.



El presidente del Everton, Farhad Moshiri, en el punto de mira de los aficionados "toffees", asistió en persona al último encuentro después de no haberlo hecho desde octubre de 2021.



En el último partido del equipo en casa, ningún directivo pudo acudir presencialmente a Goodison Park debido a las "amenazas creíbles" contra su seguridad.



El Everton solo ha marcado dos goles o más en dos de los 20 partidos jugados de la Premier y únicamente la diferencia de tantos impide que no sea ahora el farolillo rojo de la tabla en lugar del Southampton.



Pese a que no ha sido confirmado aún, se cree que los ayudantes de Lampard, entre quienes están Paul Clement y Ashley Cole, saldrá también del club.



EFE