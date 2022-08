Firmino da buena noticia a Luis Díaz: así baja el tono a los rumores

Cuando se pensaba que Roberto Firmino abandonaría al Liverpool, pues según rumores de la prensa europea era posibilidad en la Juventus, el mismo brasileño habló de su futuro con los 'Reds' y dejó claro que quiere ganar lo que se venga en 2022/23. Una buena noticia para Luis Díaz y compañía, pues no perderán otra ficha importante en el ataque.

El equipo de Jurgen Klopp iniciará la temporada con motivación, después de superar 3-1 al Manchester City en el FA Community Shield, el fin de semana pasado. Ahora, según lo manifestado por Firmino, Liverpool no solo va a revalidar los títulos de FA Cup y la Carabao Cup, sino que además quiere conquistar además el título de Premier League y Champions League, que acariciaron en la anterior temporada.



"Me siento agradecido por la temporada pasada. No quiero restarle importancia a la consecución de los dos trofeos, pero perseguíamos los cuatro y lamentablemente no fue así. Quién sabe esta temporada, iremos por los cuatro trofeos de nuevo, pero se trata de ir paso a paso, trabajar muy duro para llegar. Por supuesto que es posible y nuestro objetivo es ganar los cuatro trofeos", mencionó el brasileño a los medios del club.



Y recalcó que el objetivo de los 'Reds' es ir por todo: "depende del trabajo que hagamos y de cómo avancemos. Nuestro enfoque es competir y ganar las cuatro competencias”.