Figura del City estaría ‘rogando’ para que lo dejen salir al Barcelona

Falta poco para el próximo mercado de fichajes y los clubes europeos desde ya analizan posibilidades: compras interesantes y ventas importantes.



En este orden de ideas, Barcelona podría sumar una nueva pieza al proyecto Xavi Hernández. Recordemos que desde hace unos días se confirmó el regreso de Dani Alves, quien podrá jugar a partir de enero.

Desde territorio español se informó este viernes que el cuadro blaugrana estaría presionando por una figura del Manchester City, a pesar de atravesar por una crisis económica.



El periodista Gerard Romero soltó la bomba: Ferran Torres es el principal objetivo de Xavi. El extremo español destacó en su momento con el Valencia en LaLiga y viene haciendo las cosas bien con el City en la Premier League.



Justamente esa fue la razón por la que Mateu Alemany, director de fútbol del equipo, viajó a la ciudad de Mnchester para hablar tanto con Ferrán como con Raheem Sterling.



Por otro lado, el diario ‘Mundo Deportivo’ brindó más detalles de la situación de Torres. Al parecer, el jugador de 21 años le pidió a Pep Guardiola que lo deje salir y este no tuvo problema. La única condición para su salida es que ambos clubes acuerden el tema de la transferencia.



“Ferran le dijo a Guardiola que le estaba muy agradecido por su trato y porque apostase por su fichaje para el City, pero que ante la oportunidad de ir al Barça no podía decir que no. En este sentido, según pudo saber MD, el técnico se mostró comprensivo con el jugador”, explicó el medio.



Ahora bien, la intención del Barcelona es traerlo de inmediato, es decir para enero cuando abra el mercado invernal. Con ello, Torres y Dani Alves serían las caras nuevas para la segunda parte de la temporada.