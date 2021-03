¿Efectividad? Pregúntenle a Leicester: ¡eliminó a Manchester United!

Leicester no tuvo a su goleador, Vardy, en la mejor noche; no se puede decir que controlara el juego o que no sufriera el acoso del rival; no parece tan abrumadora su superioridad sobre Manchester United y aún así le ganó 3-1 y lo eliminó de la FA Cup.

¡Qué tal que hubiera sido su mejor presentación! El tema es que el equipo de Brendan Rodgers tuvo tres opciones muy claras y las tres acabaron en gol. Y es por eso que sigue con vida y que se ha instalado en la semifinal del histórico torneo británico, lo que no es un despreciable teniendo en cuenta que da cupo a zona europea, justo ahora que está todo tan apretado en la Premier League.



En su casa, Leicester simplemente dejó correr y correr al rival y lo supo controlar. Y a los 24 le abrieron la primera puerta los propios hombres del Untied: enredón entre los zagueros y aprovechó Iheanacho la confusión para poner la cuenta 1-0.



No había mucha reacción, pero justo ahí salvó el talento joven, el de Greenwood, quien apareció preciso en el contragolpe a los 38 para igualar la cuenta 1-1.



Solo que vino el descanso y con él algún agotamiento del visitante, que vio llegar muy pronto el segundo tanto en contra, esta vez una incursión casi hasta las barbas de Henderson, muy pasiva la marca y muy decidida la carrera para el 2-1 a los 52.



Metió cuatro cambios Solksjaer, Cavani incluido, y eso que parecía la inyección correcta de motivación se esfumó pronto, lo que abrió el camino para que ya Leicester, con descaro, se dedicara a esperar y meter el acelerador al primer error del rival, que acabó llegando a los 78 en otra indecisión más de la zaga roja, en la que no había mayores garantías.

​

Algo intentó Bruno al cierre con un tiro libre al que voló Schmeichel pero, en general, hombres como Martial, Shaw, el propio Cavani y hasta Pogba pasaron inadvertidos y su equipo lo sintió. Justa fue la victoria de Leicester y la clasificación a la semifinal de la FA Cup.