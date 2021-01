¡Con lo justo y un mágico James! Everton avanzó contra duro Rotherdam

Tendría que haber sido un día en la oficina pero resultó un suplicio, un partido durísimo, enredado, que mereció perder por momentos, pero que acabó en una historia feliz para Everton, que superó 2-1 a Rotherdam United apenas ahí, con lo justo.

No se decidió el juego hasta el tiempo extra, cuando apareció una sutileza de James para descomprimir a un equipo de Ancelotti confuso y lento de reacción. Los goles de Tosun y Doucouré resolvieron los líos, que amenazaron la continuidad del equipo de Liverpool en un torneo que es prioritario.



Pronto, a los 8 minutos, pesaba la categoría Premier y en una gran jugada de Gordon, quien metió un pase profundo para la gran definición de Tosun, picándola a la salida del portero, se adelantaba el local en el marcador.



Y era buena y mala la noticia: Everton ganaba como estaba previsto desde muy temprano, pero justamente por eso parecía relajarse demasiado pronto y así se iba creciendo el rival, sin nada que perder, para llegar a tener el empate en el doble intento que tuvo que atajar Olsen y al fin en el rebote en el travesaño del cabezazo que por fortuna para el local salió afuera.



Poco de Iwobi y de James, el ímpetu de Gordon se apagó pronto y al descanso parecía que merecía más el modesto rival en Goodison Park.



Y se hacía justicia en el segundo tiempo, al que salía con asombrosa pasividad el equipo de Ancelotti: el error de Davies en su predio, la poca colaboración y la viveza de Olosunde se juntaron para el empate parcial, a los 5 minutos.



Entonces tuvo que aparecer Ancelotti, con cuatro cambios para hacer reaccionar a los suyos, con Doucouré, Bernard, Sigurdsson y Mina al campo y, en otro espaldarazo más, James se quedaba en la cancha aunque no brillaba.



Parecía que el efecto de los cambios pesaría, pero no: a los 87 llegaba un tiro libre de costado de James que tomaba Tosun para el 2-1 parcial, pero el VAR anulaba la jugada por un fino fuera de lugar... y ya el tiempo jugaba en contra del interés de un local desconocido y un visitante que recibía premio a su intención de creer hasta el final.



Pero muy a su pesar, aparecería pronto el que estaba ausente: James Rodríguez. El colombiano frotó la lámpara apenas a los 4 minutos para asistir en un impecable pase profundo a Doucouré y dejarlo cómodo para la definición y el anhelado 2-1, el que evitaba esa lotería de los penaltis que tanto temía Ancelotti.



Mina sufriría un duro golpe en un choque con Hrist pero no afectaría su rendimiento, pues fue el gran salvador sobre el cierre en un pase profundo que supo bloquear a tiempo.



Ya el reloj se haría aliado de la causa de Everton y certificaría su avance en la FA Cup, aunque nunca lo hizo con comodidad pues Rotherdam amenazó hasta el final.