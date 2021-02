¿Duelo colombiano? Everton apuesta todo contra Tottenham: James, duda

Este miércoles, a las 3:15 p.m. (hora colombiana), Everton tendrá un reto definitivo contra Tottenham, por la quita ronda de la FA Cup.

Ambos llegan con motivaciones distintas: Everton viene de un empate clave contra Manchester United (3-3) en Old Trafford, con la mayoría de ese equipo apto y solo una duda, que no es menor: James Rodríguez.



Se trata de un hombre que marcó 5 goles, dio 7 asistencias y entregó 11 "pre-asistencias" (pase anterior a la asistencia) y su promedio de participación en acciones ofensivas es alucinante: estuvo en 23 de los 34 goles que anotó el equipo con él en la cancha.



"Tuvo un pequeño problema en su pantorrilla, un endurecimiento en la pantorrilla. Decidí sacarlo después de 70 minutos para evitar riesgos. Entrenará hoy. Si la pantorrilla sigue así de tensa él jugará el domingo", decía Ancelotti en las horas previas al encuentro.



Si no estuviera James, la presencia colombiana sería Yerry Mina, ausente contra Manchester United, probablemente dentro del modelo de rotación para dar descanso.



Entre tanto, Tottenham, de Mourinho, se reconcilió con la victoria en Premier al vencer 0-2 a West Bromwich y, lo más importante, recuperó a Harry Kane, lo que en términos reales es una diferencia entre el día y la noche. El DT portugués, que le dio confianza a Dávinson Sánchez en el último triunfo en Premier, podría repetir la fórmula, con lo cual habría duelo de centrales de Selección Colombia en Goodison Park.



Lo que ambos comparten es la importancia que le dan a la FA Cup: sería una vía de acceso alternativa a competencias europeas, por lo que ganar esta eliminatoria y avanzar a cuartos de final es muy, muy atractivo.



Alineaciones probables:



Everton: Robin Olsen; Ben Godfrey, Michael Keane, Yerry Mina, Mason Holgate; Fabian Delph, Bernard, Alex Iwobi; Gylfi Sigurdsson, Richarlison, Dominic Calvert-Lewin



Tottenham: Joe Hart; Matt Doherty, Dávinson Sánchez, Eric Dier, Ben Davies, Pierre-Emile Højbjerg, Moussa Sissoko; Lucas Moura, Tanguy Ndombele, Heung-Min Son, Harry Kane.