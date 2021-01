Everton venció a Rotherham en tiempo extra, James brilló: reviva duelo

Everton se enfrenta a Rotherdam United en su estreno en la FA Cup, un torneo que tiene la mayor trascendencia para los 'Toffees', según el DT Carlo Ancelotti.

¡AVANZÓ EVERTON! Sufrió como condenado pero logró defender el 2-1 contra un Rotherdam que siempre lo amenazó



Minuto 22- ¡Fenomenal Mina! Tremendo cierre para cortar el remate directo a Olsen



Minuto 21- Se salvaba Everton en la llegada de Hirst, le servía la pausa por la lesión del colombiano al Rotherdam, que tomaba aire



Minuto 16- Duro golpe sufre Yerry Mina, choque con Hirst, sangra el colombiano



EN JUEGO ÚLTIMOS MINUTOS DEL TIEMPO ADICIONAL



FINAL DEL PRIMER TIEMPO EXTRA. Everton más entero disfruta de la ventaja, Rotherdam luce exhausto.



Minuto 6- Intento de Tosun, cruzado, se va rozando el palo



Minuto 5- Bernard estrella la pelota en el palo, gran servicio de Doucoré y en el rebote otra vez se perdió el tercer gol



Minuto 4- ¡Y se fue James! Cambio sorpresivo en Everton



Minuto 3- ¡Goooool de Everton! Apareció James, lindo pase profundo para Doucouré y golazo para el 2-1 parcial



Minuto 1- Buen centro de Andre Gomes que no encuentra destino



SE JUEGA EL TIEMPO EXTRA



¡TIEMPO CUMPLIDO! Se agotan los 90 con el 1-1 y hay tiempo extra



Minuto 94- Última opción de Everton, mala decisión de Sigurdsson pero no hubo más tiempo



Minuto 93- Tiro de esquina desperdiciado por Rotherdam



Minuto 87- ¡Sufre Everton!!! Cobro de tiro libre de James y Tosun se anticipaba en el puntazo para el que parecía el aliviador 2-1... pero anulaba la jugada un doble fuera de lugar, muy finito, del turco e incluso de Mina. Hacía justicia el VAR...



Minuto 84- Se salvaba Rotherdam del segundo en un contragolpe letal al que por centímetros no llegó Olosunde



Minuto 83- Cabezazo hacia atrás de Mina, pero no pudo darle dirección



Minuto 65- Mina y Sigurdsson a la cancha para tratar de rearmar el esquema que venia ganando en Premier



Minuto 63- Escasa respuesta de Everton ante el empate, no aparece James, no pesa Tosun, Iwobi se fue sin pena ni gloria y al campo fueron Doucouré y Bernard



Minuto 56 - ¡Goooool de Rotherdam! Incomprensible pasividad de Everton, error de Davies y el rebote le quedó a Olosunde para el empate parcial



Minuto 47- Primer remate de Iwobi, demasiado cruzado pero valioso intento



SEGUNDO TIEMPO EN JUEGO



TERMINA EL PRIMER TIEMPO. Everton gana 1-0 pero da la sensación de haber desacelerado muy pronto mientras Rotherdam, con sus armas, ha tenido opciones claras de igualar



Minuto 38- ¡Despertaba Everton! Abría la pelota James a la derecha y el contacto entre Coleman y Tosun se iba largo... pero era el segundo



Minuto 28- ¡Al travesaño! Cabezazo peligroso que supera a los zagueros y rebota, para tranquilidad de Olsen. Se duerme Everton y lo amenaza el modesto Rotherdam...



Minuto 24- ¡Mete miedo Rotherdam! Lenta reacción de la zaga de Everton y doble intento, por izquierda de Olosunde y en remate frontal, que debe salvar Olsen



Minuto 8- ¡Goooooool de Everton! Pase profundo de Gordon y Tosun se la picó al arquero para adelantar al local



Minuto 4- Intento desde el centro del área de Andre Gomes, sin suficiente dirección



Minuto 3- Se acerca Everton, carrerón de Gordon desde el medio campo, pero choca con muchas piernas y acaba todo en un remate débil



RUEDA LA PELOTA



A la espera del pitazo inicial, mientras sale el sol en Liverpool....



Everton apostó por James Rodríguez como inicialista, en su camino de regreso tras varias semanas de recuperación por lesión. A Yerry Mina, en cambio, se le ha dado descanso y estará en el banquillo de suplentes.



Los equipos han hecho su entrada en calor, en el frío intenso de la temporada en Reino Unido...