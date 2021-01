¿Qué más debe pasar? ¡112 positivos por covid en equipos de FA Cup!

En cualquier otro escenario sería una catástrofe, pero al parecer no en Reino Unido, donde el fútbol se mantiene a pesar del grave riesgo por la nueva cepa del coronavirus covid-19, que obligó a una nueva cuarentena estricta en todo el país por, al menos, seis semanas.

El dato es impactante: la EFL informó que tiene 112 casos positivos en los 66 clubes que jugarán la tercera ronda de la FA Cup este fin de semana. ¡112 casos!



Las pruebas corresponden a los equipos de Championship, League One y League Two que aún están en la competencia, pero no a los de la Premier League, que informaron 12 nuevos casos de 984 pruebas entre el 1 y el 3 de enero. Significa que el número podría ser mayor.



El virus afectó especialmente a Aston Villa, Middlesbrough y Derby, que informaron de brotes 'significativos' dentro de sus equipos, pero no habrá consideración especial con ninguno. Los afectados tendrán que enfrentar sus duelos con equipos juveniles, como ya anunció el Aston Villa, pues las complicaciones del calendario hacen muy difícil la reprogramación, con lo cual el que no se presente podría ser expulsado del torneo.



La EFL informó que 3.507 jugadores y personal fueron evaluados y los positivos hacen autoaislamiento de diez días, sin mayores preocupaciones a pesar de la velocidad tan alta de los contagios.



Los asesores médicos de la EFL, el Dr. Richard Higgins y el Dr. Subhashis Basu, dijeron en un comunicado: "Los resultados de hoy reflejan la velocidad actual a la que se está propagando el virus en medio de la aparición de una nueva variante de Covid-19. Pero las bajas cifras reportadas en la abrumadora mayoría de clubes significa que seguimos confiando en que nuestros protocolos continúan mitigando la propagación de la infección según lo previsto".



Las autoridades de la EFL creen que “los protocolos, apoyados por los clubes y el Gobierno, nos permiten seguir jugando los partidos según lo programado, pero no podemos ser complacientes". No, de ningún modo. Al final, parece que 'el show debe continuar', sin importar los riesgos para la salud de los protagonistas o sus entornos. Serían, en el peor de los casos, daños colaterales...