‘Estoy en shock’: en Inglaterra aún lamentan decisión de Xabi Alonso

Xabi Alonso anunció en una conferencia de prensa que se queda en Bayer Leverkusen para la próxima temporada y así acabó con la posibilidad de dirigir a Liverpool, equipo que lo pretendía fichar para sustituir a Jürgen Klopp a final de temporada.

Aunque en Liverpool se vieron sorprendidos por la decisión del español e incluso el mismo Klopp felicitó lo dicho por su colega, en Inglaterra se quedaron con las ganas de ver al mejor entrenador de la actualidad dirigiendo al conjunto de Anfield.



Ante ello, el exfutbolista y ex técnico inglés y que hoy en día es comentarista, dio su opinión sobre las palabras de Xabi Alonso, asegurando que quedó en shock por no elegir el proyecto de Liverpool.



"Hay que aprovechar mientras brilla el sol cuando eres entrenador, y estamos hablando de dos de los trabajos más importantes del fútbol mundial. Es posible que nunca vuelva a darse esta oportunidad. No veo al Bayer Leverkusen volviendo a ganar la liga el año que viene, creo que el Bayern seguirá donde ha estado los últimos 10 años", dijo Merson a Sky Sports.



Igualmente, Merson aseguró que entiende su posición actual como técnico y de estar a punto de ganar la Bundesliga, aunque espera que se arrepienta tras esa decisión.



"Puedo entender que probablemente esté contento con lo que está haciendo, lo ha hecho muy bien y ha recibido muchos elogios y con razón, pero esto solo pasa una vez. Sólo espero que no se arrepienta. Sé cómo es la gestión, al final todos son despedidos”, finalizó Paul Merson.