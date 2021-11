Pasó tanto y no pasó nada: Everton y Tottenham pactan denso empate

Everton y Tottenham firmaron un empate 0-0 que puede llamar al engaño: sí fueron pocas las acciones en los arcos, sí hubo fallas gruesas de parte y parte y los ataques fueron espesos, pero sí, fue un partido intenso, al nivel de Premier League.

No se encontraron Dávinson Sánchez y Yerry Mina, como se esperaba, el primero porque fue suplente y el segundo porque está lesionado, problema que lo sacó también de la Selección Colombia.



Fue un primer tiempo de lentitud e inoperancia, todo dentro del plan: a Everton le servía entorpecer, no dejar llegar, cortar en distintos sitios del campo y hasta protestar un penalti a Grey que en realidad no era; a Tottenham le costaba juntar a sus talentos, Kane lucía otra vez fuera del circuito (como con Nuno Espíritu Santo) y prácticamente no amenazaba a Pickford.



El segundo tiempo parecía darle otro impulso al espectáculo denso de la primera mitad, Tottenham empezaba a asociarse mejor y Son lograba abrir espacios que sus compañeros no lograban rematar. Everton esperaría esos primeros 15 minutos y entonces iría por lo suyo, que después de todo era el local.



Y entonces, a los 62 minutos, vino la polémica: Lloris salió a cortar el centro y tocó a Richarlison, pero el VAR descubrió que tocaba antes la pelota el francés, ante la enorme molestia de todos los jugadores de Everton.



Estaba tan molesto Richarlison que en la siguiente jugada pedía una mano de Dier que no era y se armaba una pelea en la que el brasileño se iba con amarilla, tras un manoteo con el argentino Romero, también castigado con tarjeta. ¿Viejas cuentas pendientes de Suramérica? Todo cuenta... todo suma.



Tottenham tendría su primer acercamiento concreto a puerta a los 80 minutos, toda una revelación de lo mal que están las cosas al interior del equipo de Conte, quien no utilizó a Dávinson Sánchez en el juego.



Grey tendría una más a los 81 y ya firmaría el empate un Conte consciente de las falencias de los suyos, aunque por poco Lo Celso desataba todo a los 87 con un riflazo que se estrelló en el palo, mientras Benítez parecía desesperado por no perder. Se iría al final Holgate expulsado por una patada brutal a Hojbjerg y al final, ambos harían negocio.