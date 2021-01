Lindo reto para James en la FA Cup: podría romper racha con Everton

Everton enfrentará este domingo (3:00 p.m.) al Sheffield Wednesday, en partido de la 4ª ronda de la FA Cup, el torneo más tradicional de Inglaterra. El equipo que conduce Carlo Ancelotti tendrá a Yerry Mina y a James Rodríguez, así como a su equipo principal, pues espera avanzar lo que más pueda y no quiere llevarse una sorpresa contra el equipo de Segunda División.

Los antecedentes recientes son todo un reto para James, Mina y sus compañeros, pues Everton no ha tenido las mejores actuaciones en las últimas versiones de la FA Cup. En las últimas cuatro temporadas, se ha quedado en tercera o cuarta ronda, así que espera mantenerse vivo en esta edición, pues sueña con pelear algún título que lo devuelva a las competencias continentales.



Así, desde la temporada 2015/2016 que los ‘toffees’ no figuran en la competición. En esa temporada llegaron hasta las semifinales y fueron eliminados por Manchester United. Desde esa vez que Everton no pasa de cuarta ronda, así que será una linda oportunidad para que los colombianos se metan en el corazón de los hinchas.