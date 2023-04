Everton y Mina se hunden en Premier: golea Newcastle y descenso acosa

Es una permanente caída libre. Nadie parece tener la fórmula para atajarla. Pasan los técnicos y no parece haber remedio.

Everton cayó 1-4 contra el poderosos Newcastle y sigue haciendo millas para despedirse de la Premier League por primera vez en su historia. No, esta vez tampoco salió Yerry Mina del banquillo.

El equipo de Dyche salió a aguantar y no aguantó: a los 24 minutos encajó el primer tanto de Wilson en una falla de tantas que suele cometer en los partidos el equipo del colombiano. Alguna escaramuza cerró la primera etapa de un duelo entre uno de los punteros y un equipo en zona roja de descenso.

​Pero pareció desacelerar Newcastle y eso ilusionó a Everton, que igual no logró elaborar su juego para descontar. Se cansó de esperar el rival y se fue encima: Joelinto a los 72 y otra vez Wilson a los 75 bajaron la persiana.

Lo lamentable es que el descuento de McNeil ue un gol olímpico, nada menos, para el 3-1. Pero ya no quiso problemas Newcastle y respondió con el 4-1 de Murphy e inclusive un quinto tanto que se anuló por fuera de lugar.

Everton es penúltimo de la tabla con 28 puntos. Esta vez no parece haber milagro. Todos los días se da un paso al abismo.