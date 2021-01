Everton no puede ceder más puntos: con James y Mina recibe a Newcastle

Este sábado, en el Goodison Park, Everton buscará una nueva victoria en Premier League, cuando se enfrente al Newcastle por la jornada 21 de la Premier League.

Carlo Ancelotti sabe que no puede ceder más puntos en la competencia si quiere aspirar por un cupo a competencias europeas, para eso, deberá derrotar a las urracas, en un juego que tiene como gran favorito a los azules de Liverpool, quienes vienen de cuatro partidos sin perder entre Liga y Copa.



Con un James inspirado y con Yerry Mina como una de las piezas clave del equipo, Carletto apostará por sus máximas figuras para estar más cerca de los primeros lugares de la clasificación.



"James nos dio más calidad en el frente. Tuvo problemas en medio de la temporada, pero está de vuelva nuevamente. Él es importante, como los demás. Necesitamos tener los mejor de James, Richarlison, Calvert-Lewin, Iwobi... queremos alcanzar nuestro objetivo", dijo el DT en conferencia de prensa.



Luego del empate 1-1 frente al Leicester City, los toffees deberán conseguir los tres puntos para estar más cerca del objetivo, de lo contrario, pese a que tiene dos partidos menos, complicará su camino hacia la competencia internacional de la siguiente temporada.



Newcastle, su rival, no levanta cabeza y con un racha de cinco derrotas en línea en Premier, está cerca de la zona de descenso. Actualmente, los dirigidos por Steve Bruce se ubican en la casilla 16 con 19 puntos, mientras que Everton es séptimo con 33 unidades.



Alineaciones probables

​Everton: Pickford; Holgate, Mina, Keane, Digne; Doucoure, Davies; Iwobi, Rodriguez, Richarlison; Calvert-Lewin.



Newcastle: Darlow; Hayden, Lascelles, Schar, Lewis; Murphy, Shelvey, Hendrick, Almiron; Fraser; Wilson.





Everton vs Newcastle



Día: sábado 30 de enero.

Hora: 7:30 p.m.

Estadio: Goodison Park.

​T.V: ESPN.