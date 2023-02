Un bálsamo y una condena: derbi revive a Liverpool y castiga a Everton

Fue un derbi que sorprendía a los protagonistas en sendas crisis y era, por eso mismo, una gran oportunidad para decir presente en la Premier League.

Lo hizo mejor, de principio a fin, un Liverpool que tiró encima todos sus recursos y se impuso por 2-0 contra un Everton que lució como antaño, inofensivo e irregular.



El mismo Everton que venía de darle un duro golpe al líder Arsenal (victoria 1-0) se presentó sin Yerry Mina y sin el ímpetu de aquel duelo a un derbi que necesitaba ganar casi con desesperación. ¿Se acabó el encanto del jefe nuevo? Por el bien del histórico equipo, ojalá que no.



Liverpool, en cambio, fue una tromba, un feliz recuerdo de aquel equipo letal de antaño, que una vez se apropió de la pelota no la soltó más y que insistió con Núñez y Gakpo especialmente en la primera media hora hasta que se abrió el arco de la mano del de siempre, Mohamed Salah, el encargado de capitalizar un remate en el

palo que sufrió Alisson Becker y convertirlo en un contragolpe letal, el del 1-0 a los 36 minutos.



No parecía tener con qué reaccionar el Everton y antes de saber si sí o no, cayó el segundo tanto. La carita de felicidad mezclada con alivio de Gakpo era gran resumen: tremenda asistencia de Alexander-Arnold y mejor definición del neerlandés para su primer tanto vestido de rojo, primer baño de aplausos en Anfield para el chico que fuera sensación en el Mundial de Catar pero que se demoró en encajar en su nuevo club.



Y de ahí en más fue asunto de administrar la ventaja y hacer valer la nómina superior: mientras el visitante de Davies o Maupay, Klopp recuperaba a los lesionados Firmino y Diogo Jota y apostaba al veterano Milner.



Nunca está mal ganar un derbi, aunque el rival esté en zona de descenso, y por eso se alegró el Liverpool, que subió un puesto en la tabla de la Premier League (es noveno) y suma 32 unidades, a 7 todavía de puestos europeos. El lío grave es para Everton, que se estanca en 18 puntos y pierde el impulso para quedarse en primera.