Duelo clave en Premier: Everton, con James y Mina, recibe a Leicester

Con la motivación de la victoria en la FA Cup, Everton llega a la fecha 20 de la Premier League con hambre de una nueva victoria. En una noche estupenda, con James Rodríguez y Yerry Mina como los grandes protagonistas, los toffees derrotaron al modesto Sheffield Wednesday por 3-0, dejando buenas sensaciones, de cara a lo que se viene en el remate de la temporada.

Carlo Ancelotti sabe que debe ganarle a sus rivales directos si quiere alcanzar el objetivo de la Champions League y, es por eso, que, este miércoles, está obligado a poner a todas sus fichas en ataque -James, Richarlison y Calvert-Lewin- para ganarle a un duro rival como lo es el Leicester City.



"Ellos combinan muy bien en el ataque. Por supuesto, los necesitamos también defensivamente porque pienso que el balance es muy importante. A esta altura no se puede descansar adecuadamente, por lo tanto la rotación es importante para tener jugadores disponibles la mayor parte del tiempo. Cuando Richarlison, Calvert-Lewin o James no están disponibles, tratamos de adaptarnos y lo hacemos muy bien, pero ahora que están de vuelta hay una expectativa en el ataque", dijo el entrenador.



Con 32 puntos y dos partidos menos que los foxes, Everton se ubica en la séptima posición de la Premier League con 32 unidades, a seis puntos del Leicester, que es tercero y acumula ocho partidos sin perder.



Justamente, la última caída del cuadro de Brendan Rodgers fue contra Everton el pasado 16 de diciembre, por lo que será un partido difícil e interesante para ambos equipos.



Everton vs Leicester City



Día: miércoles 27 de enero.

Hora: 3:15 p.m.

Estadio: Goodison Park.

T.V.: ESPN.



Alineaciones probables



Everton: Pickford; Holgate, Mina, Keane, Digne; Sigurdsson, Gomes; Iwobi, James Rodriguez, Richarlison; Calvert-Lewin.



Leicester City: Schmeichel; Castagne, Fofana, Evans, Justin; Tielemans, Ndidi; Albrighton, Maddison, Barnes; Perez.