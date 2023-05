¡Mina se fue feliz! Así fue angustiosa salvación de Everton en Premier

¡Qué manera de despedirse, Yerry Mina! Después de hacer el gol que llevó a los suyos con vida hasta la última fecha, se jugó un partidazo y hasta acabó en polémica en la victoria durísima que le permite dejar, en su última aparición, una pelea ganada contra el descenso.

El colombiano fue protagonista en la disputadísima victoria 1-0 de Everton contra Bournemouth, de Jefferson Lerma, que aseguró la permanencia para los 'Toffees' en la Premier League.

​

Fue casi un parto para los fieles en Goodison Park, que sufrieron un primer tiempo con mucho picante en el ataque del rival, con Gueye especialmente, buen trabajo de Pickford y una clarísima opción de Garner a la que voló el portero al ángulo para negarle la celebración.

​

​El complemento trajo más tensión con el cabezazo de Gray al que le faltó potencia en una gran opción, y Mina sumándose al ataque pero sin tener opciones claras dentro del área.

​

Hasta que a los 57 vino un bombazo, literalmente, un remate estupendo de Doucouré, a quien le dieron una luz de remate y la colgó arriba, imposible para el arquero para uno de esos pequeños instantes en la tribuna que en los diccionarios se define como 'felicidad'. Lágrimas, abrazos, alguno que se tiró a la cancha, era una mezcla de felicidad y angustia que nadie sabía cómo manejar... más, mucho más que fútbol.

​

Y entonces, a aguantar con la vida misma y a disfrutar del show de Yerry: la gran llegada de Moore la sacó el caucano con el muslo cuando Pickford parecía vencido, fue preciso en cada balón aéreo y por abajo cuando lo atacaron y hasta acabó en una polémica, cuando se armó un tremendo lío en el área y salió en las cámaras con la cara pegada al cuello de un rival, quien protestó por un rasguño o un mordisco, nunca se supo, pero al final no pasó mucho.

​

El tiempo pasó lento, muy lento, mientras Gray perdía una opción más y Bournemouth, hasta con un remate de Lerma, se iba encima, con Garner jugándose la vida en un despeje, con el lucimiento total de Pickford ante Viña, con Doucuoré fallando un el único pestañeo local... ¡qué manera de sufrir!



Fue la peor prueba para los nervios de los 'Toffees', que al final celebraron el sonido del silbato como si no hubiera mañana e invadieron el campo en una descarga de tanta angustia. Adiós Mina, no lo dirán públicamente pero seguro te van a extrañar...