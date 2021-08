Mina jugó en la sufrida victoria del Everton en el inicio de Premier

En el inicio de la temporada 2021-22 de Premier League, Everton, sin James Rodríguez por aislamiento preventivo, recibió en Goodison Park al Southampton. Yerry Mina ingresó al minuto 84.

Con nuevo entrenador en el banco (Rafa Benítez) y el estadio a reventar, los ‘toffees’ salieron decididos por la victoria. Presionaron alto, mantuvieron la posesión y maniataron al rival.



Incluso la primera clara del local llegó apenas a los tres minutos, cuando Allan soltó un potente remate de media distancia que controló con lo justo Alex McCarthy. La presencia ofensiva era total con Richarlison y Dominic Calvert Lewin en punta.

A pesar de la superioridad, no pudieron dar el puntazo final en sus aproximaciones ofensivas y eso mismo lo cobró el rival.

​Al minuto 22, Michael Keane cometió un grosero error en salida, Adam Armstrong recuperó, condujo con total libertad y definió tranquilamente ante la tardía salida de Jordan Pickford. Southampton daba el golpe en su primera oportunidad, estadio silenciado.

​Lo anterior sacó de partido al dueño de casa y los errores continuaron. Mason Holgate primer y Seamus Coleman después por poco provocan el 2-0 del visitante. Afortunadamente para ellos, Pickford respondió en ambos casos.

Con la imperiosa necesidad de mejorar lo hecho en la primera parte, el Everton volvió a saltar al terreno totalmente decidido. Esta vez obtuvo premio.



Al 48', la defensa del Southampton rechazó bien un saque de esquina, Andros Townsend de cabeza metió nuevamente la bola en el área rival, Mohamed Salisu no rechazó y el golero McCarthy no salió a cortar. Esta desatención fue aprovechada por Richarlison que tan solo tuvo que puntearla para marcar el empate.



Lo anterior permitió que ambos equipos equilibraran fuerzas y se formara un típico partido de Premier: ida y vuelta permanente.



Everton terminó con una sonrisa en su rostro. A 15 minutos del final, Abdoulaye Doucouré recibió al borde del área, como pudo se acomodó y soltó un derechazo infernal que se clavó en el ángulo. Golazo para la remontada.

Pero la cosa no terminó ahí. Al minuto 81, el recién ingresado Alex Iwobi mandó un centro a media altura desde zona derecha y el de siempre, Dominic Calvert-Lewin, de ‘palomita’ sentenció la victoria ‘toffee’. Con el marcador a su favor, Benítez optó por darle ingreso a Yerry Mina y defender el resultado.



Finalmente fue victoria del Everton por 3-1 frente al Southampton y la gestión de Rafa Benítez ilusiona de cara a la temporada 2021-22.