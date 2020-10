El dilema de Ancelotti: ¿quiénes reemplazarán a los lesionados?

No todo es color de rosa para Everton. En la victoria 4-1 de los Toffees sobre West Ham por los octavos de final de la EFL Cup, Carlo Ancelotti tuvo que meter mano en el banco de suplentes en tres ocasiones, debido a que tres de sus jugadores presentaron molestias durante el partido.

El primero de ellos fue el lateral Kenny, quien al minuto 41 tuvo que abandonar el terreno de juego para darle paso a Seamus Coleman (habitual titular) luego de una molestia en uno de sus tobillos. El segundo afectado de la noche fue Richarlison, el brasileño, al igual que Kenny, presentó una lesión en uno de sus tobillos y dejó el partido sobre el minuto 61. Por último, Allan, uno de los refuerzos de la temporada, tuvo que ser sustituido en el minuto 70, después de presentar dolor en uno de sus aductores tras un movimiento desafortunado.

Ahora, Ancelotti no solo tiene en mente la preparación del partido frente al Brighton por la cuarta fecha de la Premier League (sábado), si no que también tendrá que definir a los reemplazantes de Richarlison y Allan en la formación titular, pues los brasileños son pieza clave del equipo que aún sigue invicto en el campeonato inglés. Y ojo, son los socios ideales de James Rodríguez en la elaboración de juego.

Allan



​Si bien aún no hay un parte médico oficial sobre la gravedad de su lesión, el brasileño salió del terreno de juego con una cara que no dejó buenas sensaciones, las muestras de dolor y de impotencia por parte del volante, generan incertidumbre y preocupación en los aficionados sobre su tiempo de recuperación.



El jugador ideal para reemplazarlo es Gylfi Sigurdsson, el islandés fue titular en el partido frente al West Ham, y en diferentes tramos del partido se asoció de buena forma con James Rodríguez, sin embargo, no cumple con la misma tarea que Allan, ya que el brasileño tiene como una de sus virtudes recuperar el balón. Bajo este concepto, los nombres de Fabian Delph y Tom Davies, toman mayor relevancia, Delph es más recuperador, Davies más explosivo, por lo que alguno de ellos podría ocupar su lugar. No obstante Sigurdsson sigue siendo el indicado.



Richarlison



Una de las figuras que tienen los 'Toffees' es el brasileño Richarlison, el extremo de 23 años conforma junto a James Rodríguez y Dominic Calvert-Lewin, uno de los ataques más prometedores de la temporada. Ahora, con la lesión en uno de sus tobillos, Ancelotti deberá pensar con quién reemplazarlo.



El jugador que apunta para ser el titular es Alex Iwobi, el nigeriano fue quien reemplazó a Richarlison en el partido contra el West Ham, y si bien no tiene las mismas características que el brasileño, Iwobi es un jugador desequilibrante, que aprovecha su físico y velocidad para generar oportunidades de gol. En la baraja de 'Carletto' también aparece Bernard y Theo Walcott, sin embargo, la continuidad y desempeño de los anteriormente mencionados no ha sido la esperada y por eso estarían un escalón abajo.



Así las cosas, Carlo Ancelotti, como bien sabe, deberá mover muy bien sus fichas para que en el partido contra el Brighton no sean tan notorias las ausencias, hay que recordar, que después del Brighton sigue el Liverpool, siendo este último, un duelo crucial por la posición en la tabla y por el honor en el derbi de Merseyside.