Golpe de realidad: Ancelotti no sabe cuándo volverá James en Everton

Pasaron tres partidos. Eso que inicialmente era una "molestia leve" en un entrenamiento ya se alargó 17 días y, lo más preocupante, todavía no se sabe cuánto tiempo más se prolongará.

James Rodríguez se perdió este lunes el partido contra Chelsea, una derrota 2-0 que dejó clara la falta que hace en el esquema del equipo, lo que su pierna zurda es capaz de resolver cuando está en la cancha y, al fin, lo que lo extraña un Everton al que no se le cayó una sola idea en Stamford Bridge.



El asunto es que el técnico Carlo Ancelotti no sabe cuándo volverá a contar con él, en un momento de la temporada que es crítico.



El italiano reveló dos realidades sobre el presente y el futuro inmediato del colombiano: la naturaleza de su lesión y la incertidumbre sobre su regreso.



Sobre el primer punto confirmó: "Tiene un problema en el pie". Eso es más que el impreciso término "molestias" que había usado desde el Primer de marzo pasado, cuando reconoció que no estaba disponible.



En referencia al segundo punto hay más preocupación: "Coleman estará de regreso para el próximo partido. Perdemos a Doucouré por un tiempo y tenemos que observar a James Rodríguez". Significa que, aunque el pasado domingo había dicho que el creativo estaría disponible contra Burnley casi con total certeza, ahora resulta que no lo sabe, que habrá que hacer seguimiento en esta semana y que es probable que no esté disponible tampoco este sábado.



En general, Ancelotti ha querido ser prudente en el caso de su fichaje estelar. Pero en medio de eso ya lo perdió tres juegos en línea, con un balance de 6 puntos de 9 posibles. No es tan malo en términos cuantitativos pero sí en términos cualitativos, pues Chelsea le demostró que le falta más que sacrificio y espíritu para estar en zona de Champions League: necesita magia. Y sin el número 19 las cosas se complican...