¿Escuchará Everton el rechazo de hinchas a Benítez? Así va la elección

Los hinchas dejaron muy claro que no quiere a Rafa Benítez como entrenador de Everton. Pero los hinchas no deciden y más allá de las pancartas y las quejas, la elección tendrá más que ver con el proyecto que con cualquier otra consideración.

Por eso, según se informa desde Inglaterra, Benítez sigue siendo el favorito para reemplazar a Carlo Ancelotti como entrenador del equipo de los colombianos James Rodríguez y Yerry Mina.



Lo que no hay es prisa y por eso no se espera una decisión hasta comienzos de la próxima semana, lo que mantiene en la baraja, además de Benítez, a Nuno Espirito Santo, quien fuera el gran favorito hace una semana, además de Graham Potter y Roberto Martínez.



"Farhad Moshiri es consciente del sentimiento de los seguidores hacia la posible contratación de Benítez, pero, en este momento, el exjefe del Liverpool sigue siendo visto como el favorito para conseguir el puesto más alto de los Blues", explicó el diario Liverpool Echo.



Banítez no es precisamente el DT que preferiría James, pues sería pasar de una relación muy paternal con Ancelotti a un DT con el que tuvo serias discrepancias en el pasado, cuando coincidieron en Real Madrid.