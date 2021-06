James y Richarlison, nuevo problema en Everton: ¿se van con Ancelotti?

No es descabellado pensar que algunos jugadores de Everton terminen en el Real Madrid gracias al arribo de Carlo Ancelotti al equipo merengue, y más, si en el interior del club toffee quedaron 'desbastados' con la salida del DT italiano, quien, además de ser un 'padre' en el vestuario, también generaba ilusión con una temporada con mejores resultados.

Una de las particularidades de Ancelotti es apadrinar jugadores y como prueba de ello es James Rodríguez, volante colombiano que destacó en el Real Madrid bajo la batuta de Carletto, que pasó al Bayern Múnich por pedido del italiano y que hasta hace unos días era la gran figura de Ancelotti en el Everton inglés.



Ahora, sin el estratega europeo en el equipo azul de Merseyside, la salida de James Rodríguez comienza a tener eco y, según información de medios como The Athletic, su salida del equipo no estaría tan lejos. De hecho, Rodríguez Rubio no sería el único, pues Richarlison también podría abandonar la institución.



¿Se van con Ancelotti?



Por ahora solo es un rumor que Ancelotti se podría llevar a James y a Richarlison al Real Madrid. De hecho, la posible vuelta de James al cuadro merengue está muy alejada de la realidad del mercado de verano en Europa.



Sin embargo, esto no quiere decir que las dos figuras del equipo no estén cerca a finalizar su vínculo con el club, pues en el interior del equipo hay una crisis con la salida de Ancelotti y ambos jugadores tomarían caminos distintos tras quedarse sin la cabeza principal del proyecto en Everton.



Así, mientras James disfruta de sus vacaciones en Miami tras ser desafectado de la Selección Colombia por lesión, y Richarlison es titular con la Selección de Brasil en las Eliminatorias, en Inglaterra y algunos medios de otros países europeos ya se habla del futuro de estos dos ofensivos quienes estaban ligados a Everton gracias a la influencia de Carlo Ancelotti.



Por ahora, no se conocen ofertas o intereses por estos dos sudamericanos, pero lo cierto es que la salida de Carletto de Everton podría traer varios cambios al interior de la institución.