Everton abre investigación para saber qué ocurrió con Jordan Pickford

Tras los hechos ocurridos en la madrugada del lunes, en la que el arquero inglés Jordan Pickford se vio involucrado en una riña con un aficionado, Everton se manifestó al respecto y aseguró que abrió una investigación para conocer exactamente qué sucedió y tomar las medidas respectivas con el joven jugador.

Pickford, quien se ha consolidado en el último tiempo con la Selección de Inglaterra, estuvo cerca de pelearse con un hincha que estuvo provocándolo durante toda la noche, mientras él se encontraba en un Pub ubicado en Sunderland.



Con base en lo anterior y luego de la confirmación de la policía, en cuya versión se aseguró que recibieron el reporte de un incidente a las 12:19 a.m., que los hechos se detuvieron tras su llegada y que no hubo personas heridas ni arrestadas, el equipo donde milita el colombiano Yerry Mina tomará la decisión de si sancionar o no al arquero de 25 años.



De momento, Everton aseguró: “Recibimos los reportes sobre un altercado en el que se habría envuelto uno de nuestros jugadores y ya estamos tomando cartas en el asunto, realizaremos las investigaciones necesarias”. Sin embargo, los ‘toffees’ todavía esperan por la decisión de la policía que aún se encuentra en interrogatorios.