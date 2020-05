El negocio de Myke Tyson con Everton para patrocinar su camiseta

Everton, equipo en el que juega el colombiano Yerry Mina, adelanta conversaciones para tener un nuevo patrocinador principal en el frente de su camiseta, que revolucionaría el mercado y abriría el mercado con nuevas industrias. Los ‘toffees’ están muy cerca de cerrar una millonaria negociación con una compañía del exboxeador Mike Tyson.

Según reveló ‘Insider’, la marca ‘Swissx’, uno de los principales productores mundiales de productos a base de cannabis, y que es propiedad de Tyson y del multimillonario Alki David, podría cerrar un contrato con Everton.



Esta empresa había querido entrar al fútbol pisando fuerte, por eso hizo una oferta al Barcelona para adquirir los derechos de nombre del estadio Camp Nou, pero el equipo catalán declinó la posibilidad de trato.



El millonario Alki David le dijo al medio inglés que “estamos comprometidos con Everton para hacernos cargo de la parte delantera de su camiseta. Se pusieron en contacto conmigo y ya me han ofrecido diseños con todo el logotipo de ‘Swissx’ en azul, algo que no me gusta, pero se verá bien”.



Si Everton se asocia con ‘Swissx’, sería el primer club en la historia de la Premier League en tener un producto a base de cannabis como patrocinador de su camiseta.