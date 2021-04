¡Bombazo! Jugador de Barcelona sería compañero de James en Everton

La temporada en Europa aún no termina y los dirigentes de los equipos ya piensan en los nombres para reforzar sus planteles tan pronto finalicen las competencias. En Inglaterra, el proyecto de Everton seduce a más de un jugador y es por eso que el equipo de la ciudad de Liverpool ocupa las primeras planas de los diarios británicos de cara a la ventana de transferencias que se aproxima. ¡Planean una bomba!

Según el diario The Sun, el cuadro de los toffees estaría tras los pasos de Philippe Coutinho, jugador brasileño que actualmente milita en Barcelona y que no ha tenido protagonismo en la temporada por una lesión de rodilla.



Incluso, tal y como lo asegura el rotativo, el astro de la verdeamarela ya estaría buscando casa en la ciudad que ya conoce, pues hay que recordar que Coutinho jugó en el Liverpool FC entre 2013 y 2018.



El costo de la posible transferencia estaría cerca a los 40 millones de euros, un precio que no ven con malos ojos en el cuadro culé, teniendo en cuenta que Coutinho se ha desvalorizado en el mercado y que el cuadro blaugrana necesita vender para cuadrar caja.



Así las cosas, James Rodríguez y Yerry Mina podrían tener un nuevo compañero en el plantel, lo cual significaría un golpe de calidad para Carlo Ancelotti, quien espera consolidar su proyecto clasificando a Everton a competencias europeas y peleando por los títulos.