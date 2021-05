La ilusión de Everton es James: 'causa impacto aún si no está al 100'

Pasan las horas y no hay noticias sobre James Rodríguez en Everton: se espera que esté entrenando de manera normal tras sufrir lo que su DT llama un "pequeño problema" pero no hay certezas. Lo que sí hay es una gran expectativa por verlo regresar, en un momento definitivo para su equipo.

Precisamente sobre esa baja e inclusive la de Yerry Mina también por lesión, aunque en este caso se espera que realmente no tome mucho tiempo, escribió en el Liverpool Echo el exjugador 'blue', Michael Ball.



Dice el comentarista que espera ver este jueves a Doucouré (suplente contra Wes Ham) y a James porque ahora se trata no solo del compromiso y el sacrificio para aguatar, sino de dar el paso adelante para crear y hacer daño.



Entiende que las lesiones podrían venir y hacerlo en masa, como le ha ocurrido a Everton en toda la temporada, y no cree que las ausencias del colombiano sean un tema personal ni crónico: "sabíamos que esta temporada les pasaría a muchos equipos, con la falta de pretemporada y los partidos llenos de fuerza y ​​velocidad a lo largo de la campaña", explicó.



Pero de la calidad del zurdo no tiene dudas y por eso pide que se haga una excepción, que se corra un riesgo si es necesario para tenerlo en el campo: "James es un jugador vital. Incluso si sale de la banca tiene la calidad para causar un impacto real, incluso si no está al 100 por ciento de sus condiciones... Crucemos los dedos, para que lo veamos pronto también".



El colombiano se ha perdido ya los dos últimos juegos, contra Aston Villa (1-2) y West Ham (0-1) y se espera que apure su recuperación para dar una mano en el asalto final a los cupos europeos en la Premier League.