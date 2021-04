¿'Matagigantes'? El dato que ilusiona a Everton en final de temporada

Everton logró una accidentada victoria frente al Arsenal (0-1) en el Emirates Stadium, la cual le sirvió para acercase al objetivo de la temporada, tendiendo en cuenta que derrotó a un rival directo por los lugares de competencias europeas.

Con 52 puntos y un partido menos, los toffees están muy cerca de la meta trazada para este año (jugar Champions o Europa League), a menos de seis jornadas para que finalice la competencia que, prácticamente, tiene al Manchester City como ganador. No obstante, el bajo rendimiento de los dirigidos por Carlo Ancelotti pone en duda dicho propósito, pues son más las dudas que deja el conjunto de Merseyside cuando salta al terreno de juego.



Sin embargo, pese a las críticas por el mal funcionamiento del equipo, hay un dato que ilusiona a los hinchas de Everton con un mejor final de temporada, y es que los toffees, frente al 'big six', ha tenido una buena racha de resultados.



De los doce partidos contra los equipos grandes de Inglaterra en Premier League, Everton ya ha disputado once, de los cuales cinco han sido victoria, 3 en empate y solo tres derrotas.



13 de septiembre Tottenham 0-1 Everton

17 de octubre Everton 2-2 Liverpool

7 de noviembre Everton 1-3 Manchester United

12 de diciembre Everton 1-0 Chelsea

19 de diciembre Everton 2-1 Arsenal

6 de febrero Manchester United 3-3 Everton

17 de febrero Everton 1-3 Manchester City

20 de febrero Liverpool 0-2 Everton

8 de marzo Chelsea 2-0 Everton

16 de abril Everton 2-2 Tottenham

23 de abril Arsenal 0-1 Everton

Última fecha: 23 de mayo vs Manchester City



Así las cosas, se espera que Everton saque la jerarquía que ha tenido contra los grandes de Inglaterra, para alcanzar la meta en el remate de temporada. Algunos lo llaman 'matagigantes'. ¿Logrará el objetivo?