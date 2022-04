Yerry Mina está en aprietos: dos meses para salvarse del descenso

Everton inició con pie izquierdo el tortuoso camino que le espera en Premier League. Los dirigidos por Frank Lampard tienen dos meses enteros (10 partidos por disputar) para huirle al descenso.



El pasado fin de semana, los ‘toffees’ cayeron 2-1 en casa del West Ham y permanecen al filo de la zona roja: casilla 17 con 25 puntos, apenas tres más que Watford (18°) y cuatro más que Burnley (19°).



La buena noticia para el cuadro de Liverpool es que tiene dos partidos menos que el Watford y con ello podría ampliar su ventaja. Justamente este miércoles la cita es ni más ni menos que frente al Burnley, en duelo aplazado de la fecha 19.



Acá la cuestión se empieza a complicar porque ambos equipos tienen la misma cantidad de partidos. Es decir que si el Burnley gana en casa, quedará a tan solo una unidad de Yerry Mina y compañía. Presión absoluta para lo que resta del certamen.



La cosa no termina ahí. El calendario del Everton es sumamente complicado, teniendo en cuenta que le restan cuatro partidos frente al llamado ‘Big Six’: Manchester United (9 de abril), Liverpool (24 de abril), Chelsea (1 de mayo) y Arsenal (22 de mayo). Así mismo tiene otro duelo directo por el descenso: visita al Watford el 11 de mayo. Complicado por donde se lo mire.



Si a lo anterior se le suman las sanciones de jugadores importantes y lesiones, como el caso de Mina, Lampard sin dudas tiene una tarea para nada envidiable. Cada encuentro será una final.



Así es el calendario del Everton:



6 de abril - Burnley vs Everton

9 de abril - Everton vs Manchester United

20 de abril - Everton vs Leicester

24 de abril - Liverpool vs Everton



1 de mayo - Everton vs Chelsea

7 de mayo - Leicester vs Everton

11 de mayo - Watford vs Everton

15 de mayo - Everton vs Brentford

19 de mayo - Everton vs Crystal Palace

22 de mayo - Arsenal vs Everton