¿De Cuadrado a James y Mina? El DT que suena para llegar a Everton

Un nuevo candidato apareció en la órbita de Everton para ocupar el cargo de director técnico tras la sorpresiva y amistosa salida de Carlo Ancelotti al Real Madrid.

Según informó el reconocido periodista italiano Luca Momblano, Andrea Pirlo, ex entrenador de Juventus y de Juan Guillermo Cuadrado, es uno se los perfiles que estaría analizando la institución de Merseyside de cara al inicio de la pretemporada que, entre otras cosas, tendrá una gira por Estados Unidos en donde se enfrentará a Millonarios en la Florida Cup.



Así, Pirlo sería una de las opciones para el banco de los toffees, lo cual, si se llega a confirmar, no estaría mal para los colombianos del plantel, teniendo en cuenta la relación que tiene el campeón del mundo con Italia en el 2006 con los cafeteros y el estilo de juego que propone.



Sin embargo, en Italia también se asegura que Pirlo tiene una buena propuesta del Sassuolo, lo que supone que Everton no la tendrá fácil si quiere contar con el Italiano para la siguiente temporada.



Cabe resaltar que, además de Pirlo, Rafa Benítez y Nuno Espírito Santo también son candidatos par quedarse con el cargo de primer entrenador.