¡Ojo Yerry Mina! El joven talento que quiere Ancelotti para su zaga

Carlo Ancelotti no se llama a engaños: sabe que resolvió el más grueso problema de Everton, que era su medio campo, pero todavía tiene la tarea pendiente de asegurar un defensor central más, idealmente antes de que se cierre el actual mercado.

Everton tiene un excepcional inicio de temporada, pero si las cosas siguen así de bien se necesitará una plantilla más robusta, con opciones de rotación llegado el caso. Y en eso está el DT, quien ha dicho con claridad que en defensa "estamos cortos".



Según los informes en Liverpool, el elegido sería Ben Godfrey, de 22 años y jugador del Norwich City, de quien el italiano se limitó a decir: "Godfrey es un defensa central realmente bueno, pero juega, en este momento, para Norwich. No puedo decir más". Sería un refuerzo sí, que a la vez le daría competencia a jugadores como Yerry Mina, con antecedentes de lesiones y quien en las últimas salidas ha dejado algunas dudas.



Según Liverpool Echo, Everton quiere fichar de urgencia pero la orden del director de fútbol, Marcel Brands, y la jefa de reclutamiento, Gretar Steinsson, es que solo se busquen jugadores cedidos, por lo cual apuntan más a Fikayo Tomori (Chelsea) y Jean-Clair Todibo (FC Barcelona) como alternativas.



Pero los clubes no facilitan los préstamos por ahora y Ancelotti no ce con malos ojos la tarifa de 25 millones de euros que pide Norwich por un jugador con proyección y quien ya le había dicho al club que su prioridad es ir a Everton.