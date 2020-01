¡Ojo críticos del VAR! Así iría la Premier League hoy, sin tecnología

Los opositores del VAR tienen en la más reciente investigación de London School of Economics y el canal ESPN una oportunidad de oro.

Un juicioso estudio de ambos se propuso entender cuál es el impacto real del uso de la tecnología en el fútbol inglés y ha llegado a varias conclusiones: la primera de ellas es que, sin el VAR, el Liverpool seguiría siendo líder pero con una ventaja menor a los 13 puntos (y un partido menos) que disfruta hoy.



El algoritmo no solo tuvo en cuenta el resultado final del partido con VAR sino cómo iba cada juego en el momento del uso de la herramienta. De esta manera, según los cálculos, los dirigidos por Jurguen Klopp solo tendrían dos puntos menos en su cuenta pero su escolta no sería Leicester, como ocurre hoy, sino Manchester City, que se ubicaría a 7 puntos y no a los 14 que sufre hoy.



Así estarían hoy las posiciones en Inglaterra, teniendo en cuenta el puesto actual, que aquí aparece entre paréntesis:

Posiciones Premier League Foto: Tomado de www.themirror.com

El estudio, divulgado por el diario The Mirror, pone el ojo en una polémica victoria de Liverpool contra Crystal Palace (2-1) en la que no se revisó el VAR y en el empate 1-1 contra Manchester United, que debió ser triunfo de los hombres de Klopp.



Según las cuentas, Everton y Arsenal ganarían puestos, igual que Southampton y Brighton, mientras que el United perdería casillas en la tabla.