Es grave: antecedente de golpe de árbitro a jugador por caso Robertson

No se habla de otra cosa en la Premier League: el codazo que le propinó el juez de línea a Andrew Robertson en el empate 2-2 entre Liverpool y el líder Arsenal copa las portadas de los diarios.

¿Qué pasó? Si estaba en misa o en un trancón de vuelta tras la Semana Santa, no habrá notado que en el descanso del citado encuentro, el lateral del equipo local se dirigió al juez de línea, Constantine Hatzidakis, y este, sin mediar palabra, simplemente abrió el brazo y le alcanzó a conectar un codazo al futbolista.



La ola roja de reclamos acabó en amarillas para Robertson y Henderson y el partido terminó como si nada, pero, al parecer, tendrá otras duras consecuencias.



El comunicado señala: "La La Asociación de Árbitros para Partidos Profesionales de Inglaterra (PGMOL) está al tanto del incidente que involucró al árbitro asistente Constantine Hatzidakis y el defensa de Liverpool, Andrew Robertson, al medio tiempo durante el partido entre Liverpool y Arsenal en Anfield. Revisaremos el asunto en su totalidad una vez que el juego haya finalizado", dijo la entidad, que al final de la jornada del domingo todavía no tenía un fallo.



"No lo vi", declaró Klopp al ser consultado. "Escuché que las imágenes hablan por sí mismas, pero no puedo hablar de eso porque no lo vi", añadió. La confusión, evidentemente, fue la nota predominante.



Pero mientras analizan la imagen, que en efecto es elocuente, vale recordar un antecedente muy reciente de un caso así, en el que el juez agrede al futbolista.



Ocurrió hace una semana en el duelo entre América y León po la fecha 13 del torneo Clausura 2023 de la Liga MX. En esta oportunidad involucró al árbitro central Fernando Hernández, quien le dio un rodillazo a Lucas Romero, futbolista de León, quien al final del compromiso exigió para los jugadores el mismo respeto que ellos deben procurar para los responsables de aplicar justicia en la cancha.



Por este incidente, la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol decidió suspender por 12 partidos a Hernández, aunque también consideró que Romero pudo provocar una reacción y lo castigó con dos partidos de sanción.

​

​¿Hubo agresión de Robertson? A juzgar por la imagen no, pero la PGMOL puede tener acceso a un audio que para el público es privado. Se espera, en todo caso, que el rigor del reglamento se aplique a cabalidad.