¿Cuánto vale Haaland en el mercado? Su agente lo tazó en una millonada

El mercado de fichajes no deja de botar exorbitantes sumas de jugadores que golpean las ventanas para moverse a otros equipos. Enzo Fernández fue el que más sorprendió estableciendo récords con su llegada al Chelsea tazado en 121 millones de euros, por su cláusula de rescisión en el Sporting Benfica. Se convirtió en el argentino más costoso del mundo, y como si fuera poco, en el jugador más caro de la Premier League en la historia, siendo el sexto histórico.



Siempre ha estado la duda de, y ¿entonces cuánto cuestan los astros como Cristiano Ronaldo y Lionel Messi? Hace unos años el Paris Saint-Germain pagó más de 170 millones de euros por Kylian Mbappé y Erling Haaland que se mudó al Manchester City por unos 61 millones de euros a sus 22 años de edad.

A Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en sus movimientos al Paris Saint-Germain y al Al Nassr no se pudo saber sus respectivos preciso, puesto que llegaron libres y sin contrato con el Barcelona ni tampoco con el Manchester United. Por su parte, Erling Haaland parece que no se moverá por muchos años del Manchester City, y ahora mucho menos cuando apareció su agente a hablar del exorbitante precio que tendría en el mercado, o por lo menos para su representante.



Su agente es la brasileña Rafael Pimienta que en declaraciones con el Diario AS, destacó cuánto debería pagar un equipo por Erling Haaland, un monstruo que anda suelto en la Premier League con sus goles y su gran juego. Su poderío goleador lo hacen destacarse y Pimienta mencionó, "para mí, Haaland vale 1.000 millones de euros. Quizá nadie pague eso, pero ese es el potencial que tiene cuando llega a un club. Con él vienen los hinchas, los goles, los triunfos, la profesionalidad, los contenidos digitales, la notoriedad y patrocinadores".



Erling Haaland costó 61 millones de euros cuando llegó al Manchester City y con el pasar del tiempo, Enzo Fernández lo superó sin duda alguna. Los rumores se han asomado con el futuro del noruego, pues el Real Madrid lo ha preguntado en varios momentos. ¿Cuánto será su verdadero valor? Pues de acuerdo con Rafaela Pimienta los 1,000 millones de euros parecen ser una suma impagable.



Los 1,000 millones de euros de los que referencia Rafaela Pimienta convertirían a Erling Haaland en el jugador más costoso de la historia, pues el actual es Neymar cuando firmó con el Paris Saint-Germain en una transferencia cercana a los 222 millones de euros. Por último, la brasileña concluyó, "si pones todo eso junto, su valor es un agregado de muchas cosas, pero el precio de un futbolista en realidad lo pone un club. Sé que nadie va a pagar 700 millones por un jugador, pero tengo muy claro que el valor que aporta Erling cuando llega a un club es inmenso, al menos mil millones de euros". ¿Pagarían 1,000 millones de euros por el delantero noruego?