Erling Haaland, el ‘monstruo’ noruego que está intratable: esto dicen

Las dudas empezaron a rodear a Erling Haaland y al Manchester City una vez llegó. La adaptación no fue el gran problema, pero en su debut en la Community Shield contra el Liverpool en derrota de los ‘Citizens’, Haaland tuvo oportunidades para romper el arco defendido por Adrián Sanmiguel, pero la poca fortuna en su definición se apoderó del delantero que gozaba de sus primeros minutos con el conjunto celeste.

En Borussia Dortmund, Erling Haaland fue ese monstruo al lado de Robert Lewandowski, y no hubo dudas del gran futuro que tiene el noruego. Sus excelentes presentaciones lo impulsaron a la gran Premier League en donde Pep Guardiola y el Manchester City confiaron en él, y no ha dejado de descrestar en el fútbol inglés. La competitividad que hay en Inglaterra es de las más grandes, y en cinco presentaciones, ya lleva nueve tantos convertidos, y dos tripletes consecutivos.



Ante el Crystal Palace, Erling Haaland necesitó 19 minutos en el segundo tiempo para anotar tres goles y conducir la contundente victoria de 4-2, y entre semana, Manchester City se despachó contra el Nottingham Forest gracias a otros tres del noruego en un 6-0 celeste. Necesitó un tramo de 26 minutos de la primera parte para poner su segundo triplete.



Pep Guardiola lo elogió, y mantuvo, “sé que marcar le hace feliz, pero creo que lo que quiere es ganar. Si puede batir récords, pero nosotros no ganamos, estoy seguro de que no estaría contento. Tiene un talento especial, un olfato de gol increíble. No había entrado en contacto con la pelota, ¡pero ha marcado con su primer toque!”



El estratega ibérico habló sobre el portento físico de Erling Haaland, “es fuerte en muchos aspectos, pero lo que más sobresale es su olfato de gol. Los huele. Su definición es muy buena, y su ética de trabajo también es fantástica. Estamos encantados por todo lo que está haciendo”.



Golazos para todo el mundo de Erling Haaland ante el Nottingham Forest que impactó positivamente en la prensa inglesa y en exjugadores. Sus nueve goles en Premier League hablan por sí solos del excelente jugador que ha sido para el Manchester City. Michael Owen escribió en su Twitter, “este tipo va a romper cada registro goleador que existe”, y agregó, “es demasiado grande, demasiado rápido y define a la perfección delante de la portería. Y juega en un equipo que genera docenas de ocasiones. Todo lo que necesita es evitar lesiones”.



Gary Lineker también destacó el poderío goleador de Erling Haaland en este inicio de la Premier League. 45 minutos fueron suficientes para anotar tres goles contra el Nottingham Forest, “Haaland ha marcado un hat-trick en las dos últimas partes en las que ha jugado. Es una locura”, mantuvo Lineker después de la excelente actuación el miércoles 31 de agosto.