¿Haaland se equivocó llegando a la Premier? Dura crítica de Carragher

Acompañado con los malos resultados del Manchester City, aparece el nombre de un líder y un referente en la parte de ataque del club celeste. Pep Guardiola le ha dado la confianza plena al gigante noruego, Erling Haaland, quien es la pieza de arranque en cada partido en Premier League y en las copas locales que disputan los oriundos de la ciudad de Mánchester. No obstante, para nadie es un secreto que su poderío goleador ha bajado bastante.



Erling Haaland no tuvo una chance más que clara para igualar el partido contra el Tottenham Hotspurs, y partido a partido, su actuación es más discutida por su poca participación con sus compañeros, esperando en el área contraria un pase para finiquitar la acción. Guardiola en varias ocasiones le ha pedido que salga de esa zona y fluya más en el juego.

El Manchester City perdió una ocasión de oro para ponerse a dos unidades del Arsenal que sigue en la punta, pero con la caída ante el Everton, era una oportunidad inmejorable para los celestes. Pincharon contra el Tottenham Hotspurs y ni con Erling Haaland pudieron romper el arco defendido por Hugo Lloris. Las decisiones de Pep Guardiola han apagado la racha goleadora de Erling Haaland sin tener un socio claro para llegar al frente de ataque acompañado para vulnerar los arcos rivales.



Jamie Carragher puso en duda la participación goleadora de Erling Haaland en el Manchester City. En Sky Sports, el exdefensor central señaló que el noruego está limitado por su club y que el City no mejora con él en la cancha. "Sentí que esta temporada solo hemos visto el 60% de Haaland. Piensa en el primer gol que le metió primer gol que le metió al West Ham, ese espacio detrás y esa carrera. Esa no es la manera en la que el City juega habitualmente. Él llega del Dortmund en una Liga en la que se contraataca y va de área a área y se veía ese enorme ritmo. Aquí ya no lo ves. Es posible que haya elegido el club equivocado para sacar lo mejor de sí mismo”.



Además, sentenció que, aunque Erling Haaland ha sido vital con las anotaciones en la Premier League, sus números son similares a los que tiene el propio Manchester City, pues comentó que, "Haaland ha marcado 25 goles en la Premier, pero el City lleva la misma cantidad de goles, pero han concedido más. Haaland ha marcado 25 goles en la Premier, pero el City lleva la misma cantidad de goles que el año pasado y, además, han concedido más. Son un equipo diferente y peor con Haaland en el campo, pero no es su culpa. Haaland seguirá marcando 25 goles en Liga y muchos vendrán de centros que él rematará. Pero no estamos viendo todo lo que puede hacer por el equipo que ha escogido”. ¿Se habrá equivocado el delantero noruego con su elección de firmar con el club celeste?